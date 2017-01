Aktuelle News im BIOwelt abonet+

Messen | Am 9. und 10. Juni 2016 finden zum vierten Mal die Messen „Free From Food“ (FFF) und „Free From Food Ingredients“ (FFFI) sowie ergänzend erstmals die „Functional Food Expo“ (FFE) auf dem RAI-Gelände in Amsterdam statt. Sie bieten der Free-From-Branche eine Plattform für geschäftliche Zusammenarbeit, Networking und Austausch über aktuelle Themen. Die BIOwelt sprach mit Ronald Holman von Expo Business Communications B.V., die die Organisation der Messe verantworten.

